F1 Gp Monaco, bis di Leclerc nelle seconde libere, Hamilton terzo

Charles leclerc fa sognare i tifosi del Cavallinio Rampante. Sulla pista di casa sua il pilota monegasco ottiene il migllior tempo anche in FP2 1:11.335 , dopo il tempo on FP! di 1:11.964

Leclerc vincitore lo scorso anno dopo lo spavento in FP1 con il tamponamento di Stroll , è volato via anche nelle seconde libere. Buon recupero del compagno di scuderia Lewis Hamilotn , il sette volte campione del Mondo ha fatto registrare il terzo tempo. Secondo Oscar Piastri (McLaren) Quarto tempo per l’altra McLaren di Lando Norris. L’italiano Kimi Antonelli si è piazzato al nono postodavanti al campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) , decimo l’altra Mercedes pilotata d George Russell

I TEMPI DELLE LIBERE FP2

1 C. Leclerc Ferrari 1’11″355 2

O. Piastri McLaren +00″038

3 L. Hamilton Ferrari +00″105

4 L. Norris McLaren +00″322

5 L. Lawson Racing Bulls +00″468

6 I. Hadjar Racing Bulls +00″487

7 F. Alonso Aston Martin +00″535

8 A. Albon Williams +00″563

9 K. Antonelli Mercedes +00″647

10 M. Verstappen Red Bull +00″713

11 Y. Tsunoda Red Bull +00″717

12 G. Russell Mercedes +00″737

13 C. Sainz Williams +00″796

14 G. Bortoleto Kick Sauber +00″879

15 O. Bearman Haas +00″904

16 N. Hulkenberg Kick Sauber +00″907

17 P. Gasly Alpine +01″049

18 L. Stroll Aston Martin +01″157

19 E. Ocon Haas +01″186

20 F. Colapinto Alpine +02″060