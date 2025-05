Conte:”Il campionato lo vince chi ha dimostrato e meritato di più in 38 partite”

La città di Napoli è impegnata nei preparativi per la festa scudetto. Domani alle ore 18:00 , allo stadio Maradona , ultimo atto della stagione com il match contro il Caglari. ì Antonio Conte in conferenza stampa: “Il campionato lo vince chi ha dimostrato e meritato di più in 38 partite, le coppe invece sono più brevi e dipendono da diversi fattori – ha spiegato il tecnico azzurro -. Sentiamo la responsabilità di regalare ai tifosi napoletani qualcosa di bello e storico. La squadra sa che dobbiamo finire il lavoro”. “La squalifica? Avrò due cuori – ha aggiunto -. Uno in panchina e uno in tribuna”. Poi sulle polemiche arbitrali e l’utilizzo del VAR: “Devo stare attento, perché la risonanza che ho io è diversa da quella che hanno tanti altri”.