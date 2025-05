Serie A: Napoli – Cagliari . Le ultime e le probabili formazioni

Napoli-Cagliari , ulimo impegno degli azzurri allo stadio ‘Maradona’ calcio d’inizio ore 20:45, il match scudetto contro gli isolani rossoblu allenati da Davide Nicola. Durante la settimana le tante dichiarazioni dei calciatori sardi hanno fatto capire che il Cagliari non regalerà nulla al Napoli .

I sardi sono già salvi, in virtù della bella vittoria alla Domus Arena (3-0) sul Venezia nell’ultimo turno. Davide Nicola deve rinunciare agli ex partenopei Caprile e Gaetano ( quest’ultimo, operato ieri al menisco), ai due si aggiunge Luvumbo. Recuperato Yerry Mina, colonna centrale difensiva dei rossoblu, che si prenderà cura di Lukaku. Altra novità nella squadra isolana , il debutto tra i pali del giovane Giuseppe Ciocci, 23/enne , pronto al debutto in Serie A. Zortea è in fase di cure, mentre abile è ‘arruolato’ l’altro ex azzurro Pavoletti pronto a subentrare dalla panchina.

Quanto al Napoli, Conte (squalificato) deve rinunciare a Lobotka , al suo posto il cnnazionale scozzese Gilmour. il recupero di Neres offre a al tecnico partenopeo più di una soluzione , il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina. In attacco conferme per Raspadori e Lukaku. In difesa ci sarà ancora Olivera centrale in coppia con Rrhmani , ai lati Di Lorenzo e Spinazzola.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte (squalificato) , in pachina il vice Stellini.

CAGLIARI (3-5-2): Ciocci; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. Allenatore:Nicola.

Arbitro : La Penna