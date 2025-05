Serie A: Como -Inter , le ultime e le probabili formazioni

38/esima e ultima giornata Serie A ore 20:45 , Como -Inter , ultimo atto per o nerazzurri di un campionato appasioinante, poi il 31 maggio comunque finirà la lotta per la conquista dello scudetto , i nerazzurri in quel di Monaco , giocheranno la finale Champions League contro il PSG.

Un solo obiettivo per i ragazzi di Simone Inzaghi , battere il Como e sperare nel cagliari che gioca allo stadio ‘Maradona’ contro la capolista Napoli , con un solo puto di vantaggio sui nerazzurri.

In caso di arrivo a pari punti, le due squadre si sfideranno nello spareggio Scudetto.

Quì Como: Fabregas deve rinunciare allo squalificato Goldaniga: a sostituirlo al centro della difesa sarà Van Der Brempt, con Vojvoda che agirà sulla fascia destra. A centrocampo Perrore e Caqueret, mentre in attacco Douvikas .

Quì Inter: Bisseck è favorito su Pavard (non al meglio) per una maglia da titolare al fianco di De Vrij e Carlos Augusto. Dubbio Zielinski , Barella non sarà della sfida. A centrocampo Calhanoglu e Asllani in regia. In attacco giocano Correa e Taremi.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Van Der Brempt, Kempf, Moreno; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Douvikas. All. Fabregas.

NTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi. All. Inzaghi (squalificato). im panchina il vice Farris

Arbitro : Massa