Giro d’Italia ,13^ tappa :poker di Pedersen

Mads Pedersen piazza vince allo sprint la 13^ tappa da Rovigo con arrivo a Vicenza. In seconda posizione van Aert. Leggermente staccata, ma comunque sul podio, la maglia rosa Del Toro. Quarto successo in questo Giro per il danese, quinto per la Lidl-Trek, il messicano della UAE Emirates guadagna ancora secondi sul compagno di squadra Ayuso e sugli altri favoriti in classifica generale- (foto archivio)

L’ordine d’arrivo della 13^ tappa

1) Mads Pedersen in 3:50:24

2) Wout van Aert – S.T.

3) Isaac Del Toro +2”

4) Remy Rochas +5”

5) Dorian Godon – S.T.

6) Primoz Roglic – S.T.

7) Antonio Tiberi – S.T.

8) Derek Gee – S.T.

9) Orluis Aular – S.T.

10) Egan Bernal – S.T.

CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

DEL TORO Isaac UAD 46h32’59” AYUSO Juan UAD +38” TIBERI Antonio BV +1:18” YATES Simon TVL +1’20” ROGLIC Primoz RBH +1:35” CARAPAZ Richard EFE +2’07” CICCONE Giulio LTK +2’20” MCNULTY Brandon UAD +2:40” BERNAL Egan IG +2’50” GEE Derek IPT +2’54”

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 157 punti Juan Ayuso (UAE Emirates) – 54 punti Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) – 50 punti Paul Double (Jayko Alula) – 36 punti Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 31 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 227 punti Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 105 punti Casper van Uden (Team Picnic PostLN) – 85 punti Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 79 punti Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) – 78 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 46h32’59” Juan Ayuso (UAE Emirates) +38” Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) +1’18” Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’13” Davide Piganzoli (Team Polti VisitMalta) +4’23”

La quattordicesima tappa di sabato d 24 maggio, Treviso – Nova Gorica di 195 KM