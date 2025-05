MotoGp – Gp Le Mans: Zarco ‘profeta in Patria”

Il francese riporta la Honda sul gradino più alto

ohann Zarco ha vinto il Gran Premio di Francia, in programma sullo storico circuito Bugatti di Le Mans.

Un vero caos a Le Mans . La pioggia ha costretto tutti i piloti a rientrare fa durante il giro di warm-up, cper montare le gomme rain e causando un inevitabile rinvio della partenza.

Alla nuova ripartenza, il solo ha asciugato la pista , una parte della griglia quindi hanno optato per un nuovo cambio, tornando ai box per montare gomme slick.

Ripartiti dsopo pochi giri è ritornarta a cadere la pioggia sul circuito francese, costringendo gran parte del gruppo a un nuovo cambio moto. In tutto questo ne ha tratto vantaggio il pilota di casa AJoan Zarco, già in pista con gomme rain, che ha evitato il secondo rientro ai box guadagnando così posizioni preziose in una corsa dove la strategia ha contato più della velocità pura.

Alle spalle dell’idolo di casa, è Marc Márquez a conquistare il secondo posto, precedendo Fermín Aldeguer (Gresini). Francesco Bagnaia arriva a traguardo 16esimo