Monza , Nesta :”vogliamo battere l’Empoli”

“Per le ultime due gare. Vogliamo battere l’Empoli in casa per dare una soddisfazione ai nostri tifosi e poi concludere bene a San Siro con il Milan”. Lo dice Alessandro Nesta, in conferenza stampa, dopo la vittoria esterna del suo Monza a Udine. “Durante questa stagione non siamo mai riusciti a trovare la soluzione – ha ammesso – tre vittorie sono troppo poche per restare aggrappati a una speranza. Da un certo momento, non siamo stati capaci di svoltare e la retrocessione è divenuta inevitabile”.