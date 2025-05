Marco Baroni dopo il pareggio caslaingo 1-1 contro la Juve ha parlato ai microfoni di DAZN: “Il primo tempo è stato un po’ contratto per tutte e due le squadre, purtroppo poi abbiamo commesso un errore su una palla ma la squadra non si è disunita. Abbiamo creato situazioni, facendo 29 cross per pareggiare. Sono contento della prestazione, la squadra c’è e ce la giochiamo fino in fondo”.