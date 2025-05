Italiano: la chiave della partita sono stati i cambi di entrambe”

Vincenzo Italiano mastica amaro dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan: “ La chiave della partita sono stati i cambi di entrambe – ha spiegato a fine gara -. Di solito incidono e spaccano le partite ma oggi è successo all’avversario. Eravamo dentro la gara con tutti gli effettivi creando i presupposti per il secondo gol ma abbiamo avuto 15 minuti di blackout. Peccato perché ha macchiato un’ottima prestazione, per mercoledì serve una conduzione diversa. Chi entra in campo nel secondo tempo deve incidere. Oggi non ci siamo riusciti“.