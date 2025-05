Italiano:”Sono contentissimo del livello ottenuto”

Vincenzo Italiano, dopo il pareggio 1-1 contro la Juventus ai microfoni di DAZN:” Dopo lo svantaggio, poi abbiamo preso il ritmo. Nel primo tempo ci hanno costretto a rincorrere, mentre nella ripresa dopo il gol non siamo riusciti a trovare il secondo. Prestazione comunque straordinaria dei ragazzi, per noi non cambia nulla, ma ci siamo e siamo capaci a venti giorni dalla fine della stagione di giocare comunque a livelli alti. Mantenere il Bologna su questi standard era l’obiettivo, abbiamo aggiunto una finale di Coppa Italia, il percorso è sicuramente importante”.