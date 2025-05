Champions League : Inter – Barcellona. Le proabili formazioni. Inzaghi, dubbio Lautaro

A San Siro tutto è pronto , i tifosi già in fibrillazione per il match di ritorno semifinale Champios League dll’Inter contro il Barcellona. Inizio alle ore 21:00, si riparte dal 3-3 dell’andata, match valido per un posto in finale a Monaco di Baviera.

L’Inter non può sbagliare , dopo l’elimimnazioe in Coppa Italia e la flessione in campionato che ha permesso al Napoli di superare in classifica i nerazzurri a-3 dai partenopei. Sfumato il sogno ‘Triplete’, tutte le attenzioni , la voglia , la volontà d sono da gettare sul prato verde di San Siro , in campo contro i blaugrana.

Co sarà da comtenere il ‘Pinturicchio’ Yamal , il giovane talendo è pronto anche alla Scala del Calcio ha pennellare le traiottorie micidiali , anche a servire i suoi compagni di squadra.

Inzaghi ha un forte dubbio sulle condizioni di Lautaro Martinez , senza il ‘Toro’ , i nerazzurri verebbero a mancare del suo ‘Ariete’ principale, oltre alla sue caratteristiche da upomo-gol , l’argentino è bravo anche nel sacrificarsi in copertura. Stesso problema per il tecnicoo spagnolo Flick in attesa di sapere se Lewandowski sarà disponbile. Non coi sarà Eric Koundè, il francese sarà sostituito dal pari ruolo Garcia. Gavi ha recuprato quindi disponibile.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Probabile Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, in programma martedì alle 21 a San Siro. Assistenti i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto uomo Pawel Raczkowski. Al Var l’olandese Dennis Higler. Avar l’olandese Pol van Boekel.

Come vedere Barcellona-Inter in TV e streaming: orario e canali in chiaro

La gara verrà trasmessa in doppia modalità: a pagamento per gli abbonati Sky e in chiaro e gratis sul canale di TV8. Dunque, per il match che inizia alle 21:00 diretta da San Siro a partire dalle ore 19:30, in TV così come in streaming che sarà possibile per gli abbonati di Sky con l’app dedicata SkyGo o con il servizio on demand di NOW mentre su TV8.it ci sarà la trasmissione in chiaro della partita.