Serie A: super Svilar e gol di Dobvik , Roma-Fiorentina 1-0

Nel posticipo della 35esima giornata di Serie A la Roma batte 1-0 la Fiorentina. Giallorossi aal quarto posto a pari punti con la Lazio.

Primo tempo equilibratissimo , con occasioni da gol per i viola : Svilar evita di capitolare su conlcusione di Kean. Nel recuipero della priima frazione, Shomurodov , sponda per Dobvik , l’ucuraino di testa fa 1-0.

Nella rirpesa , la Roma si abbassa , De Gea , spettatore non pagante con la viola che si rende pericolsa vicinissima al pareggio in due occasioni , salvate ancora dal solito Svilar insuperabile., prima di piede respinge la botta di Madragora , pi su Kean in uscita respinge d’intuito poi in due tempo fa sua la palla .

Una sconfitta amara per i toscani che meritavano il pareggio e rischiano di allontanarsi dalla zona Conference guardando con attenzione alla sfida tra Bologna e Juventus.

IL TABELLINO

ROMA-FIORENTINA 1-0

Roma (3-5-2): Svilar 8; Celik 6,5 (32′ st Rensch sv), Mancini 6,5, Ndicka 6,5; Soulé 6, Cristante 6 (20′ st Gourna-Douath 6), Koné 6,5, Pellegrini 6 (1′ st Pisilli 6), Angeliño 6,5; Shomurodov 6 (20′ st Baldanzi 6), Dovbyk 7 (32′ st El Shaarawy sv)

A disposizione: De Marzi, Gollini, Saud, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Salah-Eddine, Saelemaekers

Allenatore: Ranieri 6,5

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5,5 (26′ st Beltran), Marì 5,5, Comuzzo 5,5; Parisi 5,5, Mandragora 5,5, Ndour 5,5 (45′ st Adli sv) , Richardson 5,5 (26′ st Colpani), Gosens 5,5 (1′ st Fagioli 5,5); Kean 6, Zaniolo5,5 (16′ st Gudmundsson 5,5)

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Moreno, Caprini, Folorunsho

Allenatore: Palladino 5,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 45’+5′ Dovbyk (R)

Ammoniti: Pisilli, Soulè (R), Ndour, Kean (F)