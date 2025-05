Serie A: Empoli – Lazio 0-1, decide Dia

Importamntissima vittoria della Lazio im chiave Champions , i biancoceolesti al Castellani hanno superato l’Empoli 1-0. Empoli che rimane al penultimo posto in classifica . La squadra di D’Aversa subito in svantaggio grazie al gol messo a segno da Dia (1′), Viti al 7′ della ripresa in girata sugli sviluppi di un calcio di punizione pareggia i conti, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Espulsi Colombo (39′) e Hysaj (76′), le squadre hanno chiuso in dieci.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-4-2-1) – Vasquez 6.5; Goglichidze 5.5 (1′ st Sambia 5.5), Ismajli 6, Viti 5.5 (45′ st Campaniello sv); Gyasi 6, Marianucci 6, Fazzini 6.5, Pezzella 6; Solbakken 5 (14′ st Konaté 5.5), Cacace 6; Colombo 4. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito. All. D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1) – Mandas 6; Hysaj 5.5, Gigot 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (25′ st Gila 6); Guendouzi 7, Rovella 6 (34′ st Provstgaard sv); Marusic 5 (1′ st Isaksen 6.5), Dia 6.5 (13′ st Vecino 6), Zaccagni 6.5 (25′ st Pedro 6); Castellanos 6. A disposizione: Furlanetto, Provedel, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Basic, Ibrahimovic. All. Baroni.

Arbitro: Colombo.

Marcatori: 1′ Dia

Ammoniti: Goglichidze (E), Pellegrini (L), Pezzella (E), Vecino (L), Viti (E), Provstgaard (L).

Note: espulsi Colombo (E) al 39′ e Hysaj (L) al 31′ st per doppia ammonizione.