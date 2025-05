Inter – Brcelloma 4-3 . Nerazzurri in finale Champions League

L’Inter batte 4-3 ai supplementari il Barcellona ed è la prima finalista della Champions League 2024/2025.

Una semifinale di ritorno non adatta ai deboli di cuore . A San Siro, infatti, i nerazzurri centrano l’obiettivo dopo il 3-3 dell’andata conquistando il pass per la finale di Monaco di Baviera .Emozioni e gol . Inter in vantaggio con Lautaro Martinez , l’argetino sblocca il risultato al (21′) , sfruttando un’errore della difesa blaugrana , prima del riposo , l’argentino si prucura il calcio di rigore (45+1), il fallo di Cubarsi m dal dischetto Chalanoglu non sbaglia.

Nella ripresa i blaugrana entrano col piglio migliore e accorciano le distanze al (54′) con Eric Garcia (54′),con una conclusione al volo di piattone destro che batte Sommer. Il barcellona continua ad attaccare e raggiunge il pareggio al (60′) di Olmo con un colpo di testa su cross di Martin. L’Inter accusa il colpo , il Barcellona è padrone del gioco , il possesso palla è asfissiante . Brivido sugli spalti per una giocata in velocità Yamal che lascia sul palo Mkhitaryan che lo atterra al limite, Marciniak indica il dischetto e viene corretto dal VAR che lo porta a concedere la punizione.

Inzaghi costretto a mettere uomini freschi dalla panchina: fuori Lautaro e Bisseck per Taremi e Darmian. Il Barça non rallenta e si rende ancora pericoloso , con un tiro a giro di Yamal respinto in angolo da Sommer. All'(87′) arriva la doccia fredda comn il gol siglato da Raphinha, con Sommer che prima mura il brasiliano e poi non può nulla sul destro in ribattuta in diagonale che fa 3-2. L’Inter è alle corde : Yamal va vicino alla rete del 4-2, ma il palo frena lo spagnolo. Quando tutto sembra deciso , spunta Acerbi che al 3′ di recupero pareggia portando l’Inter ai supplementari.

Nel primo tempo extra i nerazzurri al 9′ d ritornano in vantaggio con Frattesi servito da Taremi . il piattone sinistro fa secco Szczesny per il 4-3.

Flick tenta il tutto e per tutto nel secondo tempo supplementare mandando in campo Gavi e Pau Victor schierando una formazione ultraoffensiva per trovare la via del pari che significherebbe rigori. Inzaghi alza un muro in difesa a cinque con l’ingresso di De Vrij al posto di Dumfries, e gioca in ripartebza coin Frattesi che sfiora il 5 a 3.

Inzaghi da ordini dalla panchoina e chide ai suoi di tenere lotaba la palla dalla metà campo nerazzurra . Sommer però deve superarsi e salvare su Yamal, è l’ultimo pericolo per l’Inter che al triplice fischio finale festeggia la finale di Monaco contro PSG o Arsenal.

IL TABELLINO

INTER-BARCELLONA 4-3 dts (AGGR. 7-6)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (26′ st Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (3′ sts De Vrij), Barella, Calhanoglu (34′ st Zielinski), Mkhitaryan (34′ st Frattesi), Dimarco (10′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (26′ st Taremi), Thuram

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Asllani, Re Cecconi, Zalewski

Allenatore: Inzaghi S.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric García (8′ pts Fort), Cubarsì (1′ sts Pau Victor), Iñigo Martinez (31′ st Araujo), G. Martin; De Jong, Pedri (1′ sts Gavi); Lamine Yamal, Dani Olmo (38′ st Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (45’+1′ st Lewandowski)

A disposizione: Iñaki Pena, Astralaga, Ansu Fati, Christensen, Farré, Darvich

Allenatore: Flick

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 21′ Lautaro Martinez (I), 45’+1′ rig. Calhanoglu (I), 9′ st Eric Garcia (B), 15′ st Dani Olmo (B), 42′ st Raphinha (B), 45’+3′ st Acerbi (I), 9′ pts Frattesi (I)

Ammoniti: Calhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto, Bastoni (I), Iñigo Martinez (B)



Note: Flick (B) ammonito per proteste, Pau Victor (B) ammonito non dal campo