Serie A: Milan – Bologna 3-1. Gimenez -Pulisic ribaltano i rossoblu

Il Milan batte 3-1 il Bologna nell’anticipo della 36esima giornata di Serie

Dopo un primo tempo con poche eoccasioni , eccezione per quella capitata ad Orsoini da ottima posizione in area spara altissomo, la sfida prende quota nella rirpesa e l’attaccante felsineo la sblocca con un gran sinistro al 49′..ì La risposta del Milna arriva al 73′ con Gimenez su invito di Pulisic, il messicano entrato in campo al posto di uno spento Jovic. Il Bologna accusa il colpo e subisce il raddoppio: splendida iniziativa di Chukwueze sulla sinistra premia Joao Felix, la sua conclusione trova la ribattuta di Beukema, ma sul pallone vagante si avventa Pulisic che è completamente libero di battere a rete per il 2-1.

La reazione del Bologna con Cambiaghi , Maignan non si lascia sorprendere e negli ultimi minuti, ma in pieno recupero Gimenez chiude definitivamente i conti in contropiede. Per il Milan è un successo che fa morale in vista della finale di Coppa Italia mercoledì’ allo stadio Olimnpico contro i,felsinei che riaccende anche speranze nella corsa all’Europa attraverso il campionato. Per il Bologna uno stop che rischia di costare caro, visto che la Roma e una tra Juve e Lazio potrebbero piazzare un allungo importante nel weekend.

IL TABELLINO

Milan-Bologna 3-1

Milan (3-4-2-1): Maignan 6,5; Tomori sv (14′ Thiaw 6,5), Gabbia 6, Pavlovic 6 (20′ st Walker 6); Jimenez 6 (20′ st Chukwueze 7), Loftus-Cheek 5,5 (33′ st Musah 6), Reijnders 6, Hernandez 6; Pulisic 7, Joao Felix 6,5; Jovic 5 (20′ st Gimenez 7,5).

Allenatore: Conceiçao 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6, Beukema 5,5, Erlic 6 (31′ Lucumi 5,5), Lykogiannis 6; Pobega 6 (16′ st Aebischer 6), Freuler 6; Orsolini 7 (16′ st Cambiaghi 6,5), Moro 5 (35′ st El Azzouzi sv), Dominguez 6; Dallinga 5,5 (16′ st Castro 5).

Allenatore: Italiano 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 4′ st Orsolini (B), 28′ st e 45’+2 st Gimenez (M), 34′ st Pulisic (M)

Ammoniti: Lucumi (B), Loftus-Cheek (M), Joao Felix (M), Castro (B)