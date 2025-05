Habemus Papam! Robert Francis Prevost è Leone XIV

Cardinale statunitense, già prefetto del Dicastero dei vescovi. Alle 18.07 dal comignolo della Cappella Sostna la funata bianca la: è l’annuncio dell’elezione del nuovo Papa, nel secondo giorno di votazioni, al quarto scrutinio. Piazza San Pietro comj olte 100mila persone. stracolma. (Foto: Draioli)

“La Pace sia con Voi” La prima preghiera di Papa Prevost è “per la pace del mondo”.Emozionato il nuovo Ponrtefice , Ha ricordato che oggi è la Madonna di Pompei e ha recitato una Ave Maria con i fedeli in Piazza San Pietro.

“Aiutateci anche voi a costruire i ponti con il dialogo e con l’incontro, per essere un solo popolo, per essere in pace” ha detto Papa Prevost.

Robert Francis Prevost è nato a Chicago, nell’Illinois, il 14 settembre 1955 da Louis Marius Prevost, di origini francesi e italiane, e Mildred Martínez, di origini spagnole. Ha due fratelli, Louis Martín e John Joseph.

Formazione e ministero sacerdotale

Ha compiuto gli studi secondari nel seminario minore dei padri agostiniani diplomandosi nel 1973.] Nel 1977 ha conseguito il Bachelor of Science in scienze matematiche e il diploma in filosofia presso l’Università di Villanova a Filadelfia.

Il 1º settembre 1977 è entrato nel noviziato di Saint Louis della provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio dell’Ordine di Sant’Agostino che comprende gli Stati Uniti d’America medio-occidentali.[1] Il 29 agosto 1981 ha emesso la professione solenne. L’anno successivo ha ottenuto il Master of Divinity presso la Catholic Theological Union di Chicago.

Il 19 giugno 1982 è stato ordinato presbitero a Roma da monsignor Jean Jadot, pro-presidente del Segretariato per i Non Cristiani.

Nel 1985 è stato inviato nella missione agostiniana in Perù e ha prestato servizio come cancelliere della diocesi di Chulucanas e vicario parrocchiale della parrocchia della cattedrale della Sacra Famiglia di Nazareth a Chulucanas fino al 1986. Nel 1987 ha conseguito il dottorato magna cum laude in diritto canonico presso la Pontificia università “San Tommaso d’Aquino” con una tesi intitolata “Il ruolo del priore locale dell’Ordine di Sant’Agostino”. Dal 1987 al 1988 è stato promotore della pastorale vocazionale e direttore delle missioni della sua provincia con residenza a Olympia Fields. Nel 1988 è ritornato in Perù dove è stato priore di comunità dal 1988 al 1992; direttore del seminario agostiniano di Trujillo dal 1988 al 1998 e docente di diritto canonico, patristica e morale nel seminario diocesano “San Carlo e San Marcello”. È stato anche prefetto degli studi del seminario diocesano, rettore dello stesso per un anno, giudice del tribunale ecclesiastico regionale e membro del collegio dei consultori dell’arcidiocesi di Trujillo. È stato anche parroco fondatore nella parrocchia di Nostra Signora Madre della Chiesa, oggi parrocchia di Santa Rita da Cascia, dal 1988 al 1999 e amministratore parrocchiale della parrocchia di Nostra Signora di Montserrat dal 1992 al 1999. Nel 1999 è ritornato a Chicago in quanto eletto provinciale della provincia agostiniana di Chicago. Il 14 settembre 2001 è stato eletto priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino.Ha ricoperto questo incarico per due sessenni, fino al 4 settembre 2013] In seguito è stato direttore della formazione nel convento di Sant’Agostino a Chicago, primo consigliere e vicario provinciale della provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio]

Oltre all’inglese, parla lo spagnolo, l’italiano, il francese e il portoghese e legge il latino e il tedesco.