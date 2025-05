PSG- Arsenal 2-1, Fabian Ruiz- Hakimi parigini in finale Champions League

Sarà Psg-Inter la finale della Champions League 2024/2025.

Dopo la vittoria di misura a Londra, La squadra di Luis Enrique in vantaggio (1-0), dopo la sfida di Londra batte 2-1 l’Arsenal nel ritorno al Parco del Pincipi e stacca il pass per la finale del torneo europeo , in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera – Allianz Stadium. In avvio è l’Arsenala a fare il match, quindici minuti di soifferenza per i francesi salvati due volte da grando interenti di Gigio Dommarimma su Martinelli e sulla staffilata dal liite di Odegaard. OIl Pas risponde in contropiede con Barcolas che serve un Kvaratskhelia il destro a giro del georgiano si stampa sul palo. Al (27′) il PSG sblocca il match con Ruiz appena dentro l’area piazza un sinistro potente alle spalle di Raya. L’Arsenla incassa , ma non demorde , ma subisce il contropiede del Psg con Barcola che si divora il raddoppio. Dall’altra invece Merino non trova la coordinazione giusta su un cross di Saka . Finisce il primo tepo co il PSG in vantaggio.

La ripresa inizia con gli stessi ventidue del primo tempo. L’Arsenal spinge allrga il gioco e velocizza la affuidandosi anche ai lanci lunghi. Il PSG risponde alzando il ritmo e l’aggressività Da una parte occasione per i paroigini con il giovane Doue la cnclusione è sbagliata, poi Vitinha si destreggia bene mella’rea inglese senza esito . L’Arsenal riponde con Saka ancora un’attento Donnarumma c vola all’incrocio dei pali . Chiamato dal Var, l’arbitro Zwayer concede al PSG un rigore per un tocco di mano di Lewis-Skelly su un tiro di Hakimi, Vitinha sbaglia il penalty e fallisce il raddoppio . Episodio che innesca i primi cambi. Calafiori, Trossard e Dembélé prendono il posto di Lewis-Skelly, Martinelli e Barcola. Mosse che premiano subito i parigini, lucidi e freddi a raddoppiare i conti al (72′) con Hakimi dopo il rigore sbagliato. Stoccata che segna indelebilmente la gara e la qualificazione. Nonostante un gol di Saka (75′)dopo una leggerezza di Marquinhos , il Psg sfiora il tris con Dembélé e Hakimi . Il 31 maggio a Monaco di Baviera la finale PSG-Inter.

IL TABELLINO

PSG-ARSENAL 2-1

Psg (4-3-3): Donnarumma 7,5; Hakimi 7, Marquinhos 5,5, Pacho 6, Nuno Mendes 6 (43′ st G. Ramos sv); Ruiz 7, Vitinha 5,5, Neves 6; Doue 6 (29′ st L. Hernandez 6), Barcola 5 (24′ st Dembélé 6), Kvaratskhelia 7.

A disp.: Safonov, Tenas, Lee, Mayulu, Zaire-Emery, L. Beraldo, Tape, Mbaye. All.: Luis Enrique 7

Arsenal (4-3-3): Raya 6; Timber 5,5, Saliba 5, Kiwior 6, Lewis-Skelly 5 (23′ st Calafiori 6); Odegaard 6,5, Partey 5, Rice 5; Saka 6,5, Merino 5, Martinelli 6 (23′ st Trossard 6).

A disp.: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Jorginho, Sterling, Butler-Oyedeji, Henry-Francis, Nwaneri. All.: Mikel Arteta 5,5

Arbitro: Zwayer (Ger)

Marcatori: 27′ Ruiz (P), 27′ st Hakimi (P), 31′ st Saka (A)

Ammoniti: Nuno Mendes, Kvaratskhelia (P); Rice, Lewis-Skelly, Saka (A)

Note: al 69′ Raya (A) para un rigore a Vitinha (P)