Conference League: Fiorentina-Betis Siviglia, le probabili formazioni

Fiorntina – Betis Siviglia , match di ritorno semifinale Conference League . Siriparte dal 2-1 a favore deggli spagnoli . La Viola si gioca un’intera stagione . Toccherà a Raffaele Palladino condurre verso la finale i gigliati, alla terza finale consecutiva Conference league (le ultime due con Vincenzo Italiano sulla panchina dei Viola). Calcio d’inizio alle ore 21:00 , Giovedì 8 Maggio allo stadio Artemio Franchi.

Le ultime

Palladino spera di piter recuperare all’ultimo minuto Cataldi infortunato- Buone notizie invece per Dodò reciperato in extremis dopo l’operazione per l’appendicite. Il tecnico viola punterà sui titolarissimi con l’ovvia assenza di Marì che è fuori lista. Adli favorito su Richardson per prendere il posto in regia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.

Sarà lo svedese Glenn Nyberg a dirigere Fiorentina- Betis Siviglia , coadiuvato dagli assistenti connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, e dal quarto uomo Mohammed Al-Hakim. Al Var l’olandese Pol van Boekel, Avar Clay Ruperti.