Conference League , risultati

La Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi contro il Celje, e in virtù della vittoria 2.1 nel match d’andata, vola in semifinale Conference League. La sconfitta per 2-1 contro il Legia Varsavia a Stamford Bridge non è stata sufficiente ai polacchi passare il turno gli inglesi , i Blues accedono alla semifinale della competizione europea grazie a una vittoria aggregata per 4-2. Le altre due semifinaliste soo il Betis (che affronterà la Fiorentina in semifinale , e il Djugareden che affronterà ilChelsea.

Ecco i risultati dei match disputati oggi 17 aprile 2025 dei quarti di finale di Conference League

Fiorentina- NK Celje 2-2

Jagiellonia Byalistok-Betis 1-1

Rapid Vienna-Djurgarden 1-4

Chelsea-Legia Varsavia 1-2

Le semifinali che si disputeranno l’1 maggio e l’8 maggio.