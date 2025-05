Europa league: Manchester U. – Athletic Bilbao (4-1 (agg. 7-1)

Il Manchester United conquista la finale Europa League piegando l’Athletic Bilbao 4-1 . Al 31’ il Bilbao passa in vantaggio con Jauregizar. Il pareggio dello United al 72’ co Mason Mount. 79′ United ancora in gol con Casemiro su assist di Bruno Fernandes per il 2-1 , poi all’85’ mette a segno il tris , chiude con il 4- finale l’ex Atalanta Hojlund Nel finale spazio anche per la doppietta di Mount, che arrotonda il risultato al 91’. Il Manchester United accede alla finale con il risultato complessivo di 7-1, eliminato l’Athletic Bilbao.