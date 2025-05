Tennis Internazionali d’Italia. I risultati degli italiani. Bronzetti eliminata

Internazionali d’Italia, match e risultati degli italiani

UOMINI. Domai in campo Sinner.

NARDI (Ita) vs COBOLLI (Ita) 6-3, 6-4

(Ita) 6-3, 6-4 GIGANTE (Ita) vs Rinderknech (Fra) 7-6, 7-6

vs Rinderknech (Fra) 7-6, 7-6 Navone (Arg) vs CINA’ (Ita) 6-3, 6-3 H

6-3, 6-3 H Bautista Agut (Spa) vs ARNALDI (Ita) 6-4, 6-3

(Ita) 6-4, 6-3 Fearnley (Gbr) vs FOGNINI (Ita) 6-2, 6-3 H

(Ita) 6-2, 6-3 H Martinez (Spa)vs BELLUCCI (Ita) 6-4, 6-2

DONNE

PAOLINI (Ita) vs Sun (Nzl) 6-4, 6-3

Sun (Nzl) 6-4, 6-3 Swiatek (Pol) vs COCCIARETTO (Ita) 6-1, 6-0

(Ita) 6-1, 6-0 Siegemund (Ger) vs BRONZETTI (Ita) vs 6-2, 6,2

Musetti e Passaro staccano il pass per il 3° turno grazie alle vittorie su Virtanen e Dimitrov. Fuori Darderi, battuto da Draper. Iniziano bene anche Alcaraz, Zverev e Medvedev. Tra le donne esordio vincente per Sabalenka, vincono pure Errani/Paolini in doppio.

Internazionali d’Italia, i risultati degli italiani

PASSARO (Ita) – Dimitrov (Bul) 7-5, 6-3

– Dimitrov (Bul) 7-5, 6-3 MUSETTI (Ita) – Virtanen (Fin) 6-3, 6-2

– Virtanen (Fin) 6-3, 6-2 DARDERI (Ita) – Draper (Gbr) 1-6, 4-6

I risultati dei big

UOMINI

Lajovic (Srb) – [3] Alcaraz (Esp) 3-6, 3-6

3-6, 3-6 Muller (Fra) – [18] Tsitsipas (Gre) 2-6, 6-7

2-6, 6-7 Norrie (Gbr) – [10] Medvedev 4-6, 2-6

4-6, 2-6 Comesana (Arg) – [9] Rune (Den) 6-3, 3-6, 4-6

6-3, 3-6, 4-6 Ugo Carabelli (Arg) – [2] Zverev (Ger) 2-6, 1-6

DONNE

Sabalenka – Potapova 6-2, 6-2

– Potapova 6-2, 6-2 Danilovic (Srb) – [8] Zheng (Chn) 1-6, 4-6

1-6, 4-6 Arango (Col) – [7] Andreeva 2-6, 4-6

2-6, 4-6 [4] Gauff (Usa) – [Q] Mboko (Can) 3-6, 6-2

Domai sera un campo scenderà Jannik Sinner

Un sabato sera con Jannik. È per le 19 sul Centrale l’appuntamento con l’esordio (direttamente al secondo turno) di Sinner agli Internazionali BNL d’Italia. Il numero uno del mondo, al suo primo torneo dal trionfo bis all’Australian Open di gennaio, affronta l’argentino Mariano Navone, posizionato al n.99 del ranking mondiale. Sarà una partita inedita quella tra il tre volte campione Slam azzurro e il 24enne argentino, che all’esordio agli IBI25 ha superato in due set Federico Cinà.

Matteo Berrettini (n.30 ATP) torna in campo agli Internazionali BNL d’Italia dopo 4 anni di assenza in apertura di programma sul campo Centrale (ore 11). Il 29enne romano affronta all’esordio il britannico Jacob Fearnley (n.57 ATP) che nel primo turno ha sconfitto Fabio Fognini. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.

Sfide impegnative per i due italiani impegnati sulla Grand Stand Arena, Matteo Gigante e Luca Nardi. Gigante (n.164 ATP) dopo la bella vittoria all’esordio contro il francese Arthur Rinderknech, affronta il ceco Jakub Mensik, n.21 al mondo e vincitore del Masters 1000 di Miami quest’anno. Nessun precedente tra il romano, entrato nel main draw degli Internazionali BNL d’Italia con una wild card e il 19enne di Prostejov.

Luca Nardi (n.95 ATP) al secondo turno affronta l’australiano Alex De Minaur (n.8 al mondo), partita programmata come quinto e ultimo incontro sulla Grand Stand Arena. Non ci sono precedenti tra il 21enne marchigiano, che all’esordio agli IBI25 ha ben sfruttato la wild card ricevuta superando Flavio Cobolli, e il 26enne di Sydney, settimo nel seeding del torneo.

Affascinante e attesa la sfida tra Jasmine Paolini (n.5 WTA) e la tunisina Ons Jabuer (n.36 nel ranking WTA ma con un best di numero 2), programmata sul campo Centrale come terzo incontro della sessione diurna. Le due si sono affrontate quattro volte, con un bilancio di due vittorie a testa: la tunisina ha vinto le prime due (2022 e 2023), quindi la toscana si è imposta lo scorso anno sulla terra battuta di Stoccarda e quindi quest’anno al WTA 1000 di Miami quando Ons è stata costretta a gettare la spugna dopo solo sette game per un problema muscolare.