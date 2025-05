Giro d’Italia : Pedersen prima maglia Rosa

Mads Pedersen prima maglia rosa del Giro d’Italia 2025: Landa cade, è costretto al ritiro

Mads Pedersen vince la prima tappa del Giro d’Italia 2025 iniziato oggi in Albania con il percorso di 160 km da Durazzo a Tirana. Pedersen ha piazzato uno sprint vincnente negli ultimi 500 metri, battendo Wout Van Aert

Terza piazza per il venezuelano Aular, che Poi Busatto, primo degli italiani, Pidcock, Ulissi e Carapaz. Sono quattro i secondi di vantaggio che lo scandinavo ha registrato sul belga della Team Visma-Lease a Bike, sei invece quelli sul sudamericano della Movistar Team che è giunto sul podio. Brutta caduta per Mikel Landa, lo spagnolo ha centrato un palo della luce trasportato via in ambulanza , il suo Giro è fiinito

L’ordine d’arrivo della prima tappa

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek)

2. Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike)

3. Orluis Aular (Movistar)

4. Francesco Busatto (Intermarché-Wanty)

5. Thomas Pidcock (Tudor)

6. Diego Ulissi (Astana)

7. Richard Carapaz (EF)

8. Max Poole (Picnic PostNL)

9. Nicola Conci (Astana)

10. Davide Piganzoli (Polti)

Domami (sabato) . Seconda tappa: cronometro da Tirana a Tirana

Domani l’edizione numero 108 del Giro d’Italia si articola con la seconda tappa in calendario. Si corre l’attesa cronometro da Tirana a Tirana: tracciato di 13,7 km e 150 metri di dislivello caratterizzano l’appuntamento di sabato. Alla prima parte del percorso cittadino, dopo 8 km c’è il cosiddetto strappo di Sauk (1300 metri con pendenza al 5,6%). Gli ultimi due chilometri ricalcano la prima tappa.