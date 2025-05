Serie A: Como- Cagliari 3-1

La 36a giornata della Serie A sorride ancora Como e di Cesc Fabregas, sNel match delle ore 15:00 , i I lariani in rimonta battono il Cagliari 3-1.

Sardi in vantaggio con di Adopo (22′): Caqueret (40′), Strefezza (47’pt) e Cutrone (100esima gara in maglia lariana) al (77′) sigla il 3-1 . Il Como resta in 10a posizione con 48 punti, mostrandosi sempre più solido. Sardi a +7 sulla terzultima.

IL TABELLINO

COMO (4-2-3-1) – Reina 5; Vojvoda 6 (16′ st van der Brempt 6), Goldaniga 6.5, Kempf 6, Alex Valle 6 (39′ st Alberto Moreno sv); Da Cunha 6 (29′ st Fadera 6), Perrone 6.5; Nico Paz 6.5, Caqueret 7 (16′ st Engelhardt 6), Strefezza 7; Douvikas 5.5 (16′ st Cutrone 6.5). A disposizione: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Braunoder, Smolcic, Azon. All. Fabregas.

CAGLIARI (3-5-1-1) – Caprile 6; Zappa 5 (16′ st Felici 5.5), Palomino 5, Obert 5.5; Zortea 5.5, Adopo 6.5 (27′ st Pavoletti 5.5), Makoumbou 6 (34′ st Makoumbou sv), Viola 5.5 (16′ st Deiola 5.5), Augello 5.5; Luvumbo 5.5 (34′ st Gaetano sv); Piccoli 5. A disposizione: Ciocci, Sherri, Luperto, Prati, Vinciguerra, Pintus, Mutandwa. All. Nicola.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 22′ Adopo (Ca), 40′ Caqueret (Co), 47’pt Strefezza (Co), 32′ st Cutrone (Co).

Ammoniti: Caqueret (Co), Adopo (Ca), Pavoletti (Ca).