Giro d’Italia : Terling vince la cronometro . Roglic strappa la maglia Rosa a Pedersen

Joshua Tarling vince la seconda tappa del Giro d’Italia 2025, la cronometro di 13,7 chilometri a Tirana.

Il britannico davanti a Primoz Roglic per un solo secondo, terzo Vine e quarto un ottimo Affini. Roglic invece strappa la maglia rosa a Pedersen, anche in questo caso per un solo secondo

L’ordine d’arrivo della Cronometro di Tirana