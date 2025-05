Serie A: Lazio – Juventus 1-1 , Vecino risponde a Kolo Muani

Lazio e Juventus spareggio per un posto in Champions League è terminata 1-1. Entrambe appaiata a 1uoat 64 punti in classifica a-3 giornate dal ternine del campionato.

Primo tempo senza alcuna emozione , ma tanto agonismo in campo, Nella rirpesa la gara prende e di testa batte Mandas

Juve in dieci al 60′ : Kalulu smanaccia’ si fa espellere per un colpo alla schiena a Castellanos. In inferiorità numerica , la Juve resiste anche . Tante emozioni nel finale: ’87 Massa assegna e poi toglie un rigore a Castellanos (fuorigioco), il fallo di Di Gregroio sull’attaccante biancoceleste dopo un errore in appoggio di Savona. Al 93′ Dia calcia di potenza Do gregorio tocca appena e la palla si stampa sul palo. Al 96′ Vecino è il più rapido nel tap in dopo la respinta di Di Gregorio sul colpo di testa dell’attaccante argentino.

IL TABELLINO

LAZIO-JUVENTUS 1-1

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic (20′ st Lazzari), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella (20′ st Vecino); Isaksen (8′ st Pedro), Dele-Bashiru (8′ st Dia), Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Basic, Belahyane, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Alberto Costa (34′ st Douglas Luiz), Locatelli, Thuram, Weah; McKennie, Nico Gonzalez (1′ st Conceiçao – 41′ st Gatti); Kolo Mouani (31′ st Adzic – 41′ st Vlahovic). A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rouhi, Vlahovic, Mbangula. All.: Tudor

Arbitro: Massa

Marcatori: 6′ st Kolo Muani (J), 51′ st Vecino (L)

Ammoniti: Thuram (J), Savona (J), Locatelli (J), Castellanos (L), Pellegrini (L), Vecino (L), Zaccagni (L)

Espulsi: al 15′ st Kalulu (J) per condotta violenta nei confronti di Castellanos