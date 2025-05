Fabregas:” Dobbiamo vincere la prossima”

Cesc Fabregas il tencico che ha dato un volto positivo al Como, ha commentato così la vittoria contro il Cagliari: “Penso che questo filotto di vittorie rappresenti un po’ la continuità della nostra stagione – le parole del tecnico in conferenza -. Avere più forza per alzarsi dal letto il giorno dopo, dopo una sconfitta e una sconfitta ancora. Con coraggio, rispetto per il compagno, creando forza nella nostra famiglia. La nostra mentalità è cresciuta, i giocatori hanno capito il nostro gioco e il nostro stile. Ora il più è mostrare il nostro impatto mentale”.