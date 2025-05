Parma , Chivu:”l’espulsione ha condizionato la gara”

Dopo la sconfitta con l’Empoli, Cristian Chivu non bada a nascondersi dietro l’angolo. “L’espulsione ha condizionato la partita. Dopo il gol subito siamo stati bravi a crederci e a pareggiare, ma nel finale abbiamo subito un eurogol che non ci fa portare a casa niente – ha spiegato il tecnico dei ducali -.

Abbiamo la salvezza nelle nostre mani. Abbiamo fallito le ultime due gare dove potevamo raccogliere qualcosa in più per essere tranquilli”. “. Dobbiamo alzare il livello degli allenamenti per essere pronti in gara. E’ una squadra giovane che deve crescere”.