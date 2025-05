Lorenzo Musetti accede agli ottavo del torneo italiano . L’azzurro nel Masters 1000 di Roma accede agli ottavi di finale superando lo statunitense Brandon Nakashima in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. L’azzurro vince grazie a tre break (due nel secondo parziale) per superare l’americano e avanzare nel tabellone: al prossimo turno Lorenzo trova Daniil Medvedev, che piega Popyrin 6-4, 6-1 in meno di un’ora e mezza.