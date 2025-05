Serie A: Empoli-Parma 2-1

L’Empoli incamnera una bella boccata di ossigeno. Nella 36a giornata della Serie A i toscani conquistano i tre punti contro il Parma.

Al Castellani finisce 2-1 a favire deu ragazzi di Roberto D’Aversa. Fazzini (11′), stappa il match : l’azione da calcio d’angolo bnasso di Henderson, il centrocampista si muove bene calcia e supera Sanjorin

uzuki. Il Parma risponde subito con Hinault, poi al (32′) i Ducali rimangono in dieci per il rosso a Valenti al 32′ per doppia ammonizione.

Nella rirpesa il Parma grazie a Djuric riapre al(73′), il match ma la magia dalla distanza di Anjorin chiude i giochi: 2-1 per l’Empoli, che abbandona la zona-retrocessione scavalcando Lecce (27) e Venezia (26).



IL TABELLINO

EMPOLI-PARMA 2-1

Empoli (3-4-2-1) – Vasquez 5.5; Marianucci 5.5, Ismajli 6.5, Viti 6; Gyasi 5.5, Grassi 6.5 (26′ st Anjorin 7), Henderson 6 (39′ st Solbakken sv), Pezzella 5; Fazzini 7.5, Cacace 5.5 (31′ st Sambia 6); Esposito 5.5 (39′ st Konaté 6).

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello. All. D’Aversa.

Parma (3-5-2) – Suzuki 6; Delprato 6, Leoni 6.5, Valenti 4; Hainaut 6, Sohm 5 (21′ st Hernani 6), Keita 5, Ondrejka 5 (13′ st Camara 6), Valeri 6; Bonny 6 (31′ st Balogh 5.5), Pellegrino 5.5 (21′ st Djuric 6.5).

A disposizione: Marcone, Corvi, Benedyczak, Almqvist, Lovik, Circati, Haj Mohamed, Plicco, Man. All. Chivu.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 11′ Fazzini (E), 28′ st Djuric (P), 40′ st Anjorin (E).

Ammoniti: Cacace (E), Viti (E).

Espulsi: Valenti (P) al 32′ per doppia ammonizione.