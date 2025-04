MotoGP – Gp Qatar Gara: Marc Marquez su tutti . Vinales e Bagnaia sul podio

Marc Marquez, c allunga in Campionato, paura per una brutta caduta di Jorge Martin

MotoGP Gp Qatar Gara – Marc Marquez, fa la ‘lepre’ e conquista la vittoria nel Gp del Qatar (settima , su otto gare) disputate in questa stagione.

Il pluri iridato iridato in sella alla sua Ducati mette in bacheca la 65esima vittoria in Top Class, 91esima in carriera.

Secondo sotto la bandiera a scacchi Maverick Vinales (Aprilia). risultato sub-judice al momento , visto che a fine gara, dopo essere stato anche in testa, ha avuto un warning per la pressione delle gomme.

Terzo gradino del podio per Pecco Bagnaia, che scattato dall’11esima casella, ha corso una gara in rimonta, chiudendo a 4.535s dal vincitore.

Quarto al traguardo Franco Morbidelli, Il pilota italo-brasiliano del VR46 Racing Team, ha chiuso davanti ad un grandissimo Johann Zarco, che ha portato la Honda del Team LCR in quinta posizione.

Fuori dai giochi per caduta: Jack Miller, ritiro per Joan Mir, la caduta di Augusto Fernandez e soprattutto del rientrante Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia RS-GP25 ha toccato uno dei cordoli più alti e mentre era in terra è stato centrato da Fabio di Giannantonio, trasportato poi al centro medico, dove è stato riscontrato un trauma al torace semìnza problemi agli arti. Cpntusione costale a destra con pneumotorace . Sarà portato in ospedale per eseguire una TAC.

Marc Marquez allunga in classifica portandosi a 123 punti contro i 105 di Alex Marquez e i 93 di Pecco Bagnaia. Morbidelli è quarto con 75 punti.

MotoGp Gara Losail – GP Qatar – I tempi