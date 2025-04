Mathias Soulé ha realizzato con un speìlendido gol il pareggio nel derby contro la Lazio. “Contento per il gol, peccato per il risultato. Ci serviva vincere, un pareggio è comunque meglio della sconfitta. Dobbiamo ancora lavorare per portare a casa punti, siamo sulla buona strada” – ha detto l’argentino ai microfoni di Dazn .