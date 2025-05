Motogp Gp Silverstone: acuto di Bezzecchi

Marco Bezzecchi triofna a Silverstone nel Gp Regno Unito, classe MotoGp. Il successo del pilota italiano su Apilia arriva dopo un lungo periodo di digiuno

Non somno mancati i colpi di scena : i due fratelli Marquez , Alex e Marc scivolno sulla pista dopo due giri , la gara viene interrotta per ripulire la pista da una choiazza d’olio. Alla ripartenza è bagarre tra i due fratelli., ma a scappare via e Fabio Quartararo . Sfortunato Bagnaia , Dalle retrovie dopo tanti recuperi spunta Marco Bezzecchi , mentre Francesco Bagnaia costretto al ritiro per una brutta scivlata sulla pista. Zaarco si mette duetro Qartararo sfirtunato si deve fermare per un problema all moto . Ne apporofitta Marco Bezzecchi che porima suoera Zarco per mettersi al comado della corsa , chiuendo alla grande la gara sotto la bandiera a scacchi. Terzo Marc Marquez, bella la lotta nell’ultimo giro con Franco Morbidelli quarto.In quinta posizione Alex Marquez.

In top-10 anche Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio, punti per Mir, Viñales, Fernandez, Rins e Binder. In classifica piloti Bagnaia crolla a -72 da Marquez: il Mondiale, soprattutto adesso, è un miraggio.

1 M. Bezzecchi Aprilia 19 38’16.037 2 J. Zarco Honda 19 +4.088 3 M. Marquez Ducati 19 +5.929 4 F. Morbidelli Ducati 19 +5.946 5 A. Marquez Ducati 19 +6.024 6 P. Acosta KTM 19 +7.109 7 J. Miller Yamaha 19 +7.398 8 L. Marini Honda 19 +7.729 9 F. Aldeguer Ducati 19 +8.584 10 F. Di Giannantonio Ducati 19 +9.764 11 J. Mir Honda 19 +10.320 12 M. Viñales KTM 19 +11.318 13 R. Fernandez Aprilia 19 +16.175 14 A. Rins Yamaha 19 +16.312 15 B. Binder KTM 19 +16.412 16 M. Oliveira Yamaha 19 +31.791 17 E. Bastianini KTM 19 +38.375 18 L. Savadori Aprilia 19 +40.638 19 S. Chantra Honda 19 +49.034 Rit. F. Quartararo Yamaha 10 Problema tecnico Rit. F. Bagnaia Ducati 4 Caduta Rit. A. Espargaró Honda

Mondiale MotoGP: la nuova classifica piloti 2025

CAMPIONATO PILOTI

Marc Marquez 196 punti Alex Marquez 172 Pecco Bagnaia 124 Franco Morbidelli 98 Johann Zarco 97 Fabio Di Giannantonio 87 Marco Bezzecchi 69 Fabio Quartararo 59 Pedro Acosta 58 Fermin Aldeguer 55 Luca Marini 45 Maverick Vinales 44 Ai Ogura 43 Brad Binder 33 Enea Bastianini 31 Jack Miller 29 Alex Rins 25 Raul Fernandez 18 Joan Mir 17 Takaaki Nakagami 10 Lorenzo Savadori 8 Augusto Fernandez 3 Miguel Oliveira 2 Somkiat Chantra 0 Aleix Espargaro 0 Jorge Martin 0

CAMPIONATO COSTRUTTORI