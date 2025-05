F1: Norris vince il Gp di Monaco. Secondo Leclerc terzo Piastri

Lando Norris su McLaren vince il GP Monaco di Formula 1 2025,, Ferrari seconda con un Charles Leclerc , il pilota monegasco ha cercato negli utltimi giri di superare il britannico in testa alla corsa.

L’edizione 2025 del Gp a ha inaugurato la nuova regola di Monte Carlo con i due pit-stop obbligatori per ogni pilota . Verstappen fino ad un giro dal termine in testa alla corsa , si è dovuuto fermare ai box per il cambio gomme , costretto a cedere la prima posizione a Norris. Buona la gara di Lewis Hamilton salito dalla settima alla quinta posizione, Racing Bulls, Williams ed Esteban Ocon con strategie e giochi di squadra hanno ottenuto un bottino di punti insperato alla vigilia.

L’ordine d’arrivo della gara di oggi della F1 a Monte Carlo

Norris

Leclerc +3.131

Piastri +3.658

Verstappen +20.572

Hamilton +51.387

Hadjar 1L

Ocon 1L

Lawson 1L

Albon 2L

Sainz 2L

La classifica piloti della Formula 1 2025 dopo il GP di Monaco

Oscar Piastri (McLaren) 161 punti

Lando Norris (McLaren) 158

Max Verstappen (Red Bull) 136

George Russell (Mercedes) 99

Charles Leclerc (Ferrari) 79

Lewis Hamilton (Ferrari) 63

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 48

Alexander Albon (Williams) 42

Esteban Ocon (Haas) 20

Isack Hadjar (Racing Bulls) 15

La classifica costruttori della F1 2025 dopo la gara di Monaco

McLaren 319 punti

Mercedes 147

Red Bull 143

Ferrari 142

Williams 54