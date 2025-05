Moto2 Gp Silvrstone, vince Agius

Moto2 GP Silverstone Gara – Il settimno appuntanento Mondiale Moto2 sorride a Senna Agius, che centra la prima vittoria ìMotomondiale 2025 classe Moto2.

Una vera battaglia fino al traguardo ingaggiata tra Aron Canet, Diogo Moreira, Senna Agius, David Alonso e Izan Guevara.

Alla fine a vincere è Sema Angius. Fuiri dai guiochi Gonzales per caduta.

In classifica Canet, è sempre secondo, questo nonostante la caduta di Gonzalez, con quest’ultimo in testa con 111 punti, 3 in più di Canet, che comunque accorcia le distanze e 27 in più di Jake Dixon, solamente nono in gara.

moto2 Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi