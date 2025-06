Uffciale , de Bruney è un giocatore del Napoli

Kevin De Bruyne è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.

L’annuncio con un post su X direttamente dal club azzurro. Anche il presidente De Laurentiis lo ha annunciato con un tweet “Benvenuto Kevin“. Il calciaotore belga arrivato a Roma in mattinata soi è tsrasferito a Villa Stuart Stuart per sostenere le prove di idoneità fisica. Subito dopo l’appuntamento a casa di De Laurentiis dove ha firmato il contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime due stagioni, con opzione per una terza.