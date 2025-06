Qualificazioni Mondiali 2026- Risultati

Serata di qualificazioni al Mondiale 2026 con qualche sorpresa e conferme.

Goleada dell’Olanda che batte Malta 8-0 e sale a quota 6 in due partite nel gruppo G. A Helsinki la Finlandia batte a sorpresa 2-1 la Polonia .Nel gruppo K, la Serbia approfitta del pari dell’Albania in Lettonia e accorcia in classifica. Vita facile per l’Austria nel 4-0 di San Marino con 6 punti, gli stessi della Romania (in 4 gare) che batte Cipro 2-0

GRUPPO K

SERBIA-ANDORRA 3-0

12′, 24′ e 53′ rig. Mitrovic

LETTONIA-ALBANIA 1-1

28′ aut. Chernomordijs (A), 49′ Cernomordijs (L)

GRUPPO H

ROMANIA-CIPRO 2-0

43′ Tanase, 47′ Man

SAN MARINO-AUSTRIA 0-4

3′ e 15′ Arnautovic, 11′ Gregoritsch, 28′ Baumgartner

GRUPPO G

FINLANDIA-POLONIA 2-1

31′ rig. Pohjanpalo (F), 64′ Kallman (F), 69′ Kiwior (P)

OLANDA-MALTA 8-0

9′ rig. e 16′ Depay, 20′ Van Dijk, 60′ Xavi Simons, 74′ e 80′ Malen, 78′ Lang, 92′ Van de Ven

LE CLASSIFICHE

GIRONE G

Finlandia: 7 punti in 4 partite (5 gol fatti, 5 gol subiti)

Olanda: 6 punti in 2 partite (10 gol fatti, 0 gol subiti)

Polonia: 6 punti in 3 partite (4 gol fatti, 2 gol subiti)

Lituania: 2 puntI in 3 partite (2 gol fatti, 3 gol subiti)

Malta: 1 punto in 4 partite (0 gol fatti, 11 gol subiti)

GIRONE H

Bosnia: 9 punti in 3 partite (4 gol fatti, 1 gol subito)

Austria: 6 punti in 2 partite (6 gol fatti, 1 gol subito)

Romania: 6 punti in 4 partite (8 gol fatti, 4 gol subiti)

Cipro: 3 punti in 3 partite (3 gol fatti, 4 gol subiti)

San Marino: 0 punti in 4 partite (1 gol fatto, 12 gol subiti)

GIRONE K

Inghilterra: 9 punti in 3 partite (6 gol fatti, 0 gol subiti)

Albania: 5 punti in 4 partite (4 gol fatti, 3 gol subiti)

Serbia: 4 punti in 2 partite (3 gol fatti, 0 gol subiti)

Lettonia: 4 punti in 3 partite (2 gol fatti, 4 gol subiti)

Andorra: 0 punti in 4 partite (0 gol fatti, 8 gol subiti)