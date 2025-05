Brescia penalizzato di 4 punti . Il club delle ‘Rondinelle’ ricorre in appello

Era nell’aria , nonoistante tutte le dichiarazioni del presidente Cellino , il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per la violazione di natura amministrativa.

Al Brescia non rimane che attendere l’appello, se confermata la Semtenza retrocederebbe in Serie C. A questo punto o palyout li giocgherebbero la Sampdoria a contro la Salernitana. Nel dispositivo , sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino.