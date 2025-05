Juve – Giuntoli, si parla di divorzio

Aveva chiesto due stagioni fa , dopo la conquista del terzo scudetto dal Mapoli , al presidente De Laurentiis di interrompere il rapporto in vetse di Direttore Sportivo del club partenopeo e di accasarsi con lo stesso incarico alla Juve Cristiamo Giuntoli , alla Juve , ma dopo il fallimento in questa stagione con l’esonero Thiago Motta , incassa il ben servito anticipatamente dal club bianconero. Il dirigente secondo quasnto riferito dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio , non ha convinto la società che, in piena ristrutturazione, ha deciso di fare a meno del direttore sportivo le cui scelte non hanno lasciato il segno nella storia della Vecchia Signora. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la decisione è stata presa da John Elkann e nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale. Non rimane che attendere la conferma da parte del clun bianconeroì della notizia , arrivata come un fulmine a ciel sereno