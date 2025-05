( di Rosario Murro) – Colpo di fulmine! Antonio Conte , aveva già preparato le valige per raggiunere Torino e prendere l’incarrio sulla panchina della Juventus , invece che ti fa il’navigato’ presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , così come le più famose pellicole cinematoigrafiche prodotte dal numnero 1 partenopeo , mette sul banco 200miioni euro a disposizione per il prossimo mercato e per rafforzare la squadra campione d’Italia.

Un fattore che potrebbe far ritornare sulle sue decisioni di Conte di lasciare la città ai piedi del Vesuvio e trasferirsi all’ombra della Mole Antonelliana.

Intantoi il diesse Manna ha già chiuso un’ acquisto importante come Kevin De Bruyne per il centrocampo, vicinissimo a un passo, e Jonathan David per l’attacco. Per finire , il Napoli effettuarà un rinnoco completo di tutte le strutture dekl centro sportivo di Castelvolturno , una sottolineatutìra di Conte che tempo fa avevav criticato i campi di gioco , con buche che avevavno E poi le strutture, che lo stesso Conte aveva criticatole pessime condizioni del manto erboso .

Di tutto questo , bisogna ora attendere il fine settimana per la risposta definitiva di Conte . I tempi stringono De Laurentiis ha fatto i suoi passi da grande presidente e manager , ora la palla è tra i piedi del tecnico salentino , con Massimiliano Allegri in attesa nei pressi dell’ingresso al centro sportivo di Castelvolturno.