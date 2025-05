De Laurentiis – Conte fumata grigia

La città è ancora in festa per la conquista da parte del Napoli del quarto scudetto della sua storia. , Stamattina tutta la squdra , la dirigenza il tecnico e lo staff , sono stati ricevuti in Vaticano da Papa Leone XVI.

Dopo la cerimonoa presso la Santa Sede , tutti in attesa del confronto tra il presidente e il tecnico Antonio Conte . Al vertice nella residenza romana del patron azzurro, durato t circa tre ore re presenti anche il ds Giovanni Manna e l’ad Andrea Chiavelli. Al termine dell’incontro Conte ha lasciato la residenza di De Laurentiis , il presidente degli azzurri campoini d’Italia ha lasciato intuire che Conte non sara l’alleatore del Napoli 2025.-2026 e con tutta probabilità andrà a sedersri sulla panchina della Juventus ” Auguro a Conte di continuare a mietere successi nella sua vita professionale, è un uomo che lavora con dedizione e merita rispetto. Grazie Antonio”, ha detto il presidente azzurro alla cena per festeggiare il titolo. A questo puntoi De Laurentiis se Conte partirà , è coisretto a virare si Massimiliano Allegri , il tecnico livornese molto stimato dal numero uno partenopeo.