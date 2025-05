Fiorentina, Palladino:”arrivare in Conference è stata una grande soddisfazione per noi”

Raggiante . Raffaele Palladino , il tecnico viola è riuscito con i suoi ragazzi ha raggiungere l’obiettivo Europa con la qualificazione in Conference League, grazie alla vittoria 3-2 contro l’Udinese.”Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di ottenere questo risultato, dai magazzinieri ai ragazzi, è stata una stagione importante. Erano undici anni che la Fiorentina non arrivava sesta. Non ci siamo prefissati un unico obiettivo, solo di sudare la maglia, cosa che abbiamo sempre fatto. Arrivare in Conference è stata una grande soddisfazione per noi”.