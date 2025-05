Juve in Champions , Venezia in B

Nell’ultima giornata di Serie A la squadra il Venezia saluta la Serie A , la squadra di Di Francesco battuta al Penzo 3-2 dalla Juve.

I Bianconeri conquistano il quarto posto qualificandosi alla prossima Champions League .

Nel primo tempo Fila (2′) lagubari in vantaggio . La Juve rispode subito e va in gol con Costa , Colmbo annulla per un tocco di braccio dello juventino.Il pareggio bianconero arriva con Yildiz (25′), bella la serpentina del turco e il tiro ad incrociare che batte Radu. Al (31′) la Juve ribalta il match com Kolo Muani (31′) . prima del riposo l’ex Nicolussi Caviglia calcia centrando il palo alla destra di Di Gregorio. Nel secondo tempo Haps (55′) riapre la gara approfittando di un errore di Savona e compagni. da Torino non arrivano buone noitize , la Roma è in vantaggio 2-0 contro il Torino . Ci pensa Conceiacao a regalre un calcio di rigore ai bianconeri , il portogehse viene messo giù in area da Nicolussi Caviglia, Locatelli (73′) trasforma. nel finale e Di Gregorio difende il risultato con due grandi interventi.

IL TABELLINO

VENEZIA-JUVE 2-3

Venezia (3-5-2): Radu 5,5; Schingtienne 6, Sverko 6 (32′ st Marcandalli 6), Candé 5,5; Zerbin 5,5, Doumbia 6 (32′ st Oristanio 5,5), Nicolussi Caviglia 5,5, Ellertsson 6 (41′ st Maric sv), Haps 6,5 (23′ st Kike Perez 5,5); Yeboah 6,5, Fila 6 (23′ st Gytkjaer 5,5).

A disp.: Joronen, Grandi, Stankovic, Zampano, Sagrado, Carboni, Duncan, El Haddad. All.: Di Francesco 6

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa (1′ st Veiga), Savona, Kelly; Gonzalez (36′ st Weah), Locatelli, Thuram, Cambiaso (31′ st McKennie); Conceiçao (41′ st Gatti), Yildiz; Kolo Muani (31′ st Vlahovic).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Koopmeiners, Adzic, Douglas Luiz, Mbangula. All.: Tudor

Arbitro: Colombo

Marcatori: 2′ Fila (V), 25′ Yildiz (J), 31′ Kolo Muani, 10′ st Haps (V), 28′ st rig. Locatelli (J)

Ammoniti: Zerbin (V); Costa, Gonzalez (J)