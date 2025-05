Milan , Joao Costa:”da domani faremo il bilancio della stagione”

Dopo Milan-Monza 2-0 Joao Costa, il vice di Sergio Conceiçao squalificato, in sala stampa: “Per il Milan e i suoi giocatori si gioca solo per il primo posto, questo è l’obiettivo dei tifosi. Da domani faremo il bilancio della stagione e delle ragioni per cui abbiamo chiuso il campionato in questa posizione. Contro il Monza abbiamo giocato a basso ritmo nel primo tempo, molto meglio nella ripresa. Del resto che non riguarda la partita ci penseremo da domani”