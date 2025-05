Empoli, Castelani sold-out D’Aversa:” gioccare in uno stadio tutto esaurito è un segnale positivo”

L’Empoli non intende sbagliare davanti al propio pubblico in uno stadio castellani tutto esauruito nella sfida salvezza contro l’Hllas Veronaa. Match decisivo per la permanenza in Serie A della sqadra del presidente Corsi. Roberto D’Aversa, in conferenza stampa:” Fin dall’inizio conoscevamo il duro percorso che ci attendeva perché è nella storia di questo club. I ragazzi sono stati straordinari: abbiamo vissuto momenti esaltanti, ma anche situazioni difficili. Ora tutto dipende da noi: con una vittoria, con ogni probabilità, potremmo raggiungere il nostro obiettivo. Serve fiducia”.