Juventus , Tudor:”a Venezia serviranno testa e cuore”

Igor Tudor è cosciente: contro il Venenzia ultima di campionato non bisogna prendere il match sottogamba. Ai bianconeri serve una vittoria per garantirsi la qualificazione in Champions League. Il Venezia è alla ricerca di punti salvezza , sarà una gara tutta da decifrare e sopratutto da giocare. Sull’importanza del match il tecnico croato:” Domani serviranno testa e cuore come sempre, bisogna sudare fino alla fine. Partita importante, ma che va preparata come tutte le altre, concentrandosi solo sul campo”.