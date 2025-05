Udinese: la famiglia Pozzo cede la società

Dopo 39 anni di proprietà del club friulano , la famiglia Pozzo avrebbe ceduto la società. Da quanto si apprende , la notizia pubblcata su vari quotidiani sportivi sarebbe clamorosa. Gli acquirenti , investotori stranieri ancora , e sempre ufficiosamente l’affare si aggira intorno ai 140-150 milioni di euro.

La notizia è arrivata a tutti i tifosi , anticipata dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia.

Interpellati dall’Ansa, i vertici del club non hanno voluto commentare, ma nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio in cui verrà svelato anche il nome del nuovo proprietario.L’affare riguarderebbe solo l’Udinese Calcio e non il Watford, club che invece rimarrebbe di proprietà di Gino Pozzo.