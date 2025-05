Tra fischi e conestazioni il Milan – Monza 2-0

Calo il sipario sul mediocre campionato del Milan. I Rossobneri chiudeono con una vittoria , battuto il già retrocesso Monza 2-0. ROssoneri comntestatissimi , come annunciato dalla Curva Sud , i tifosi dopo 15 minuti hanno9 lasciato lo stadio. Dopo un primo tempo con occasioni ambo le parti , e un gol del Monza messo a segno da Keita e annullato per offside di Kyriakopoulos , nella rirpesa Gabbia al 64′ stappa il match con una girata di testa da calcio d’angolo. Al 74′ il raddoppio di Joao Felix su calcio di punizione. I rossoneri si assicurano di finire in top 8 e di evitare di giocare un turno in più nei preliminari i di Coppa Italia. Il Monza, invece, saluta la Serie A.



MILAN-MONZA 2-0

Milan (3-4-2-1): Maignan 6,5; Tomori 6, Gabbia 7, Pavlovic 6; Musah 5,5 (1′ st Chukwueze 6,5), Loftus-Cheek 6, Reijnders 6, Bartesaghi 6 (16′ st Jimenez 6); Joao Felix 7 (35′ st Fofana 6), Pulisic 6,5 (41′ st Florenzi sv); Jovic 5,5 (1′ st Camarda 6,5). A disp.: Sportiello, Torriani, Theo Hernandez, Emerson Royal, Thiaw, Bondo, Terracciano, Leao, Abraham, Sottil. All.: Conceiçao 6

Monza (3-4-3): Pizzignacco 5 (38′ st Mazza sv); Pereira 6, Caldirola 5,5 (34′ st Izzo 6), Carboni 6; Birindelli 6, Bianco 5,5, Akpa Akpro 6, Kyriakopoulos 5,5; Ciurria 5,5 (25′ st Sensi 6), Baldé 6 (34′ st Petagna 6), Caprari 6 (25′ st Castrovilli 6). A disp.: Turati, Brorsson, Lekovic, Palacios, Postiglione, Urbanski, Zeroli, Colombo, Martins, Vignato. All.: Nesta 5,5

Arbitro: Rutella

Marcatori: 19′ st Gabbia, 29′ st Joao Felix

Ammoniti: Bianco (M),5