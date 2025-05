Altra impresa quela di Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, dopo la salvezza in Serie A:”L’obiettivo è importante. La salvezza è meritata, la squadra è stata salva tutto l’anno, anche attraversando momenti non semplici. P. Potevamo salvarci molto prima ma non siamo riusciti a dare la stoccata, ce l’abbiamo fatta all’ultima partita”.