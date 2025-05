Giro d’Italia Scaroni vince la 16^ tappa. Podio tutti italiano

Roglic , cade e si ritira. Del Toro mantiene la maglia Rosa.

Favio Scaroni ha vinto la 16^ tappa del Giro d’Italia .L’azzuro è arrivato in parata con il compagnoi di squadra Lorenzo Fortunato sul traguardo di San Valentino (Brentonico) . Terzo un altro italiano Giulio Pellizzari a meno di 1′”. Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa di leader del Giro d’Italia. Del Toro, staccato anche da Bernal e Caruso, riesce a conservare la maglia rosa per pochi secondi su Yates e Carapaz.

Le brutte condizioni meteo per la pioggia hanno causato la caduta di Primoz Roglic (lo sloiveno si è ritirato dalla corsa) , , tante le cadute a causa : paura per Alessio Martinelli, il 24enne ciclista della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’ordine di arrivo della 16a tappa

1 SCARONI Christian XDS Astana Team 5:35:05

2 FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team 0:00

3 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:55

4 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost 1:10

5 GEE Derek Israel – Premier Tech 1:23

6 CEPEDA Jefferson Alveiro Movistar Team 1:43

7 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 1:52

8 YATES Simon Team Visma | Lease a Bike 1:52

9 LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL 2:19

10 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 2:31

La classifica generale a tempo (maglia rosa)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Emirates-XRG) in 61h31’56”

2. Simon Yates GBR (Visma|Lease a Bike) a 26″

3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) a 31″

4. Derek Gee CAN a 1’31”

5. Damiano Caruso ITA a 2’40”

6. Egan Bernal COL a 3’23”

7. Michael Storer AUS a 3’31”

8. Antonio Tiberi ITA a 4’07”

9. Giulio Pellizzari ITA a 4’36”

10. Adam Yates GBR a 5’08”

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 319 punti Christian Scaroni (Astana) – 125 punti Juan Ayuso (UAE Emirates) – 54 punti Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) – 50 punti Pello Bilbao (Bahrain Victorious) – 38 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 240 punti Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 135 punti Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) – 98 punti Casper van Uden (Team Picnic PostLN) – 88 punti Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 80 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)

Isaac Del Toro (UAE Emirates) 61h31’56” Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) +4’07” Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’36” Davide Piganzoli (Team Polti Visit Malta) +7’19” Max Poole (Team Picnic Postnl) +7’34”

Domani la diciassettesima tappa San Michele all’Adige (Fondazione Edmund Mach)-Bormio di 155 km col Passo del Tonale e il Mortirolo.