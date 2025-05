Juventus : Tudor guiderà i bianconeri al Mondiale per Club , poi arriverà Conte

Juve: ‘Abemus allenatore” , solo per il Mondiale del club , Igor Tudor è confermato sulla panbchina dei bianconeri. Soluzione poiù logoica , in atesa che Antonio Conte duìparli con il presientede Laurentiis per liberarsi dal contratto che lo lega al Napoli ancora per 1 anno.

Sarebbe stato offensivo sostituire Tudor ,dopo la faticosa cavalcata e la qualificazione in Champions League. Insomma il buon senso ha prevalso, visto che era difficile ipotizzare che Conte potesse da subito sedersi sulla panchina bianconera in una competizione così importante, così come era da escludere la possibilità che un allenatore delle giovanili potesse guidare la Juve a Usa 2025. Tudor si prende quindi questa responsabilità, sperando di portare i bianconeri il più lontano possibile nella manifestazione iridata, per poi lasciare la panchina ad Antonio Conte.